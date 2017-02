Une adolescente manque à l’appel à Québec

Les autorités demandent l’aide du public pour retrouver Prescilla Sylvestre, 17 ans, de Québec, disparue depuis jeudi.

L’adolescente a été vue pour la dernière fois jeudi lorsqu’elle quittait son domicile du secteur Cap-Rouge, à Québec. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Selon la police de Québec, elle pourrait se trouver dans le secteur de Limoilou ou de Beauport.

Ayant les cheveux noirs avec des mèches mauve et rose, Prescilla Sylvestre mesure 1,60 (5 pi 3 po) et pèse 63 kg (140 lb). Elle a également un piercing au nez et un tatouage 187 au mollet gauche.

Toute personne qui détient de l’information sur cette disparition peut contacter les autorités au 1-888-641-2447 ou composer le 911.