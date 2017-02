Antonio Padula avait une haine viscérale envers les musulmans

Antonio Padula, aurait invité ses 63 abonnés sur les médias sociaux à prendre les armes et «tuer tous les musulmans». Accusé, le Montréalais est toujours détenu et reviendra au tribunal jeudi après-midi.

Sous le pseudonyme Hermit Spirit, Padula aurait aussi souhaité exterminer tous les réfugiés avant qu’ils viennent «violer nos familles», «violer nos femmes» et «marier nos bébés».

Selon l’avocat criminaliste Walid Hijazi, Padula s’expose à une peine assez sérieuse : «l’accusation de menace est quand même très grave et passible d’un emprisonnement maximum de 5 ans. Il est également accusé d’avoir fomenté la haine [...] ça viendrait avec un emprisonnement maximal de deux ans».

Le juriste souligne aussi que ce genre de comportement se veut fort différent d’une conversation «en personne».

«Ce n’est pas assimilable à une conversation privée. Deux personnes chez eux peuvent dire ce qu’ils veulent. Ce n’est pas sympathique, mais ce n’est pas criminel», explique Walid Hijazi.

«Lorsqu’on s’exprime sur internet on est dans un espace public et on se met à risque de se faire accusé», ajoute-t-il.

Le SPVM a reçu au moins une trentaine de plaintes pour des propos haineux tenus sur les médias sociaux. Plusieurs autres cas font l'objet d'enquêtes au Québec, entre autres au Saguenay et à Saint-Léonard.