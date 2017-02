Angelina Jolie prête sa voix aux manifestants anti-Trump

Angelina Jolie s’est adressée à Donald Trump pour lui demander de réviser son décret sur l’immigration.

La comédienne – également ambassadrice de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés – s’est fendue d’un éditorial dans le New York Times pour expliquer à quel point ces lois controversées étaient une erreur.

«Les réfugiés sont des hommes, des femmes et des enfants pris dans la fureur de la guerre qui font l’objet de persécution. Loin d’être des terroristes, ils sont souvent victimes du terrorisme eux-mêmes, a-t-elle écrit. La crise globale des réfugiés et la menace de terrorisme justifient qu’on cherche à protéger nos frontières. Chaque gouvernement doit trouver la bonne mesure entre les besoins de ses citoyens et ses responsabilités internationales. Mais nos réponses doivent être mesurées et dictées par les faits, pas par la peur. J’ai six enfants, tous nés dans des pays étrangers, mais ce sont de fiers Américains. Je veux évidemment que notre pays les protège, comme tous nos enfants. Mais je veux aussi savoir que les enfants réfugiés qui peuvent être autorisés à le faire pourront toujours plaider leur cause et bénéficier de la compassion des États-Unis – et que nous pourrons nous occuper de notre sécurité sans avoir à tirer un trait sur des populations entières... sous prétexte qu’ils pourraient être un danger du fait de leur religion ou de leur origine.»

Donald Trump a signé son décret polémique vendredi dernier, provoquant un chaos relatif dans les aéroports du monde entier, mais surtout en Irak, en Iran, en Syrie et 4 autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dont les ressortissants sont désormais interdits d’entrée sur le territoire américain.

«Fermer nos portes aux réfugiés ou les discriminer, ce n’est pas dans nos manières, et ça ne nous assure pas la sécurité. Agir au nom de la peur, ce n’est pas dans nos manières. Ce n’est pas en stigmatisant les plus faibles que nous en sortirons plus forts», a fini par écrire Angelina Jolie.