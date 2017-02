Céline Dion lancera une ligne d'accessoires

Céline Dion a de la suite dans les idées. La chanteuse vient de s’associer avec The Bugatti Group pour créer une ligne de sacs, de valises et de petite maroquinerie.

«En tant que femme qui aime la mode, je suis très heureuse de débuter un partenariat avec le groupe Bugatti, a déclaré Céline Dion dans un communiqué. La vision qu’ils ont de ma marque est impressionnante, et leur passion pour la mode est aussi intense que la mienne. Alors, devinez quoi... Nous allons passer un très bon moment ensemble ! Et j'espère que tous pourront profiter de la nouvelle collection.»

Les nouvelles pièces de la star devraient arriver en magasin en septembre.

De son côté, The Bugatti Group a précisé que la collection printemps-hiver 17 contiendrait plus de 200 pièces qui refléteront la sensibilité, l’élégance, et le sens du pragmatisme de Céline Dion.

C’est Epic Rights et Prominent Brand + Talent qui s’occupent de gérer et de manager les partenariats mode de la chanteuse et visiblement ce n’est que le début. « C’est une superstar internationale qui se trouve être aussi une mère qui travaille et ça exige de la qualité dans tout ce qui porte son nom. C’est juste le début. Nous continuons d’identifier de potentiels partenaires dans plein de catégories afin de développer sa marque lifestyle », explique un représentant de Prominent Brand + Talent.

Très intéressée par la mode, Céline Dion a été aperçue à de nombreux défilés lors de la Fashion Week de Paris en septembre dernier. Elle a aussi transformé son look avec l’aide du styliste Law Roach.