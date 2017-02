Crise des opioïdes: les maires des grandes villes veulent endiguer le problème

Les maires des grandes villes du Canada souhaitent une meilleure collaboration avec Ottawa pour faciliter la coordination de l’action contre la crise des opioïdes qui fait rage au pays.

La Fédération canadienne des municipalités a annoncé vendredi qu’un groupe de travail doit s’attaquer à l’épidémie des décès par surdose causés par le fentanyl. On veut notamment partager les expériences et les techniques.

Formé des maires de 12 villes, dont Toronto, Vancouver et Montréal, le groupe de travail doit dans un premier temps rencontrer la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, et le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Une rencontre est aussi prévue avec les provinces et les territoires.

«Les villes mènent déjà la lutte contre la crise du fentanyl, mais la tragédie continue de s’aggraver et nous sommes submergés, a dit le maire de Vancouver, Gregor Robertson, qui préside le groupe de travail. Nous avons besoin d’un train de mesures de toute urgence et d’envergure nationale, car la toxicomanie aux opioïdes sème la dévastation dans les familles et les collectivités, et les décès par surdose ont atteint des niveaux terrifiants.»

La Fédération rappelle qu’il y a eu 914 décès par surdose en 2016, en Colombie-Britannique, dont 142 en décembre seulement.