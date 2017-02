Des étudiants en blanc en solidarité avec la communauté musulmane

Les étudiants et le personnel des quatre cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient invités vendredi à montrer leur solidarité envers la communauté musulmane de Québec, durement éprouvée après l'attaque de leur mosquée, dimanche, qui a fait six morts et plusieurs blessés.

On leur a demandé de porter un morceau de vêtement blanc.

Cependant, lors du passage d’une équipe de TVA Nouvelles au centre social du cégep de Chicoutimi, ce n'était pas une majorité d'étudiants qui participaient au mouvement: seulement quelques-uns affichaient un vêtement blanc.

Parmi les jeunes que nous avons rencontrés, plusieurs sont choqués qu'une attaque aussi violente ait pu avoir lieu au Québec. Plusieurs considèrent aussi que, peu importe la confession religieuse, tout le monde est affecté par cette tragédie.

«On est tous humains. Chacun a sa religion, mais on est tous pareils», a lancé une jeune femme que nous avons interrogée.

«Qu'on soit catholique, musulman, je pense que ça affecte tout le monde. C'est humain», a ajouté un jeune homme.

Pour la direction du cégep, il était important de participer à cette initiative, parce qu'on considère que sensibiliser les jeunes à ce qui se passe autour d'eux fait partie de la mission d'un collège.

«Le cégep c'est un milieu de vie. On a la mission de sensibiliser nos étudiants à toutes les réalités que nous avons dans une société», a souligné le directeur des communications du cégep, Éric Émond.

Par ailleurs, la Sécurité publique de Saguenay a décidé d'intensifier la surveillance aux abords de la mosquée de Chicoutimi depuis le début de la semaine. Cette décision a été prise après consultation avec la Sûreté du Québec. La police précise toutefois qu'aucune menace spécifique ne touche la mosquée. Il s'agit simplement d'une mesure préventive.