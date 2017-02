Des fraudeurs la dépouillent de plus de 100 000 $

Une résidente de Chambly a appris à ses dépens qu’il faut parfois se méfier des vendeurs itinérants pour l’entretien des systèmes de chauffage, après avoir donné plus de 100 000 $ à des fraudeurs.

«Je ne sais pas du tout quels travaux ils ont faits!», s’exclame Céline Lafrance.

C'est toujours le même scénario. Les fraudeurs prétendent faussement présenter des services d'entretien pour des systèmes de chauffage ou de climatisation. Des compagnies douteuses, qui changent de nom, mais pas de propriétaire.

Habituellement, madame Lafrance ne s'en laisse pas imposer, mais les fraudeurs savaient quoi dire à cette veuve sans enfant.

«Écoutez, vous ne voulez pas sauter, hein, madame Lafrance? lui aurait-on dit. C'est dangereux, le gaz.»

C'est avec cette peur qu'elle a signé aveuglément autour de 130 000 $ de contrats de toutes sortes entre 2008 et cet été.

Quand on lui a fait miroiter un possible remboursement de 80 000 $ que ces arnaqueurs ont disparu dans la brume, comme toujours.

«Sylvain Beaumier est un individu connu de l'Office [de la protection du consommateur], qui œuvre dans ce domaine du commerce itinérant depuis plusieurs années, et qui a fait l'objet de poursuites et de condamnations dans le passé», explique Charles Tanguay, de l’OPC.

Malheureusement, les recours judiciaires sont souvent peu utiles dans ces cas.

«Il n'y aura probablement pas beaucoup d'argent à aller récupérer, soutient Élise Thériault, avocate chez Option consommateurs. Donc, c'est des frais d'avocat pour un résultat qui n'est pas garanti."

La prudence est donc de mise.

«Ces compagnies-là, elles utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour recruter leur clientèle, ajoute M. Tanguay. Donc, on promet des économies d'énergie importantes. On recrute sur Facebook.»

Depuis le 1er janvier, étant donné le nombre de victimes, l'Alberta interdit toute sollicitation par porte-à-porte pour des questions d'énergie, comme les thermopompes, et l'Ontario s'apprête à faire la même chose.