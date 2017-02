Des lieux difficiles d’accès pour les handicapés

Avoir accès à un café, à un édifice public ou même à des toilettes représente un défi pour 12 % de la population du Bas-Saint-Laurent qui vit avec une incapacité modérée ou grave.

Depuis plus de 10 ans, la ville de Rimouski publie un plan d'action pour rendre plus accessibles à ces personnes les lieux publics et communautaires. Si la municipalité a suivi le plan à plusieurs égards, quelques retards ont été observés à certains endroits.

Pour Jean-François Caissie, les déplacements dans la ville sont parfois un casse-tête : «Y’a des lumières [pour traverser la rue] auxquelles je ne peux même pas accéder des fois, parce qu’elles sont soit trop loin ou trop hautes.»

La Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées oblige depuis 2004 les municipalités de plus de 15 000 habitants à créer un plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées.

«La ville nous consulte chaque année et nous demande notre avis sur ce qu’il reste à faire. À force de répéter, c’est comme ça qu’on a gain de cause. On a le pouvoir que les gens et les lois nous donnent. Mais, quand les lois ne sont pas là, on ne peut rien faire. Le Code de Construction, par exemple, n’est pas assez sévère», explique Louise Turcotte, directrice du Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas du Fleuve.

Le bilan du plan d’action 2014 et 2015 présente une série d'échéanciers pour différentes mesures pour favoriser l'accessibilité. Plusieurs projets n’ont toutefois pas vu le jour. D’abord, la bibliothèque Lisette Morin, dont l'éclairage de la rampe d'accès accuse près de deux ans de retard sur l'échéancier prévu.

Au parc Beauséjour, l'évaluation de faisabilité pour l'installation de portes automatiques sur les toilettes extérieure n'a pas été concluante. «S’il n’y a pas de bouton pour ouvrir la porte, ça me prend quelqu’un avec moi pour ouvrir la porte, sinon je ne peux pas entrer dans les lieux», déplore Jean-François Caissie.

Autre cas: dans la toilette adaptée du centre communautaire de la Porte dorée, les appuis n'ont pas été ajustés et aucun séchoir à main n’a été installé, comme mentionné dans le plan d’après les bénévoles. De plus, à l'intérieur du bâtiment, aucune main courante n’a été aménagée alors que le tout devait être complété en 2015. Seules la rampe d'accès et les portes ont fait l'objet de travaux.

La ville de Rimouski n'a pas voulu commenter l'affaire.