Fin de semaine tranquille pour les chantiers majeurs

Les automobilistes ayant à circuler à Montréal auront droit à une fin de semaine de répit alors que le pont Jacques-Cartier et l’échangeur Turcot demeureront ouverts pendant la majeure partie de la fin de semaine.

Du côté du pont, seule une fermeture complète entre minuit et 4 h du matin, entre vendredi et samedi, est à l’horaire.

Des travaux de pavage pourraient aussi ralentir l’accès à la structure du côté de Montréal, de vendredi 22 h à samedi 9 h. Une seule voix sera ouverte pour atteindre Jacques-Cartier à partir de Papineau Nord, tandis que l’accès à partir de Papineau Sud sera complètement fermé.

Il est toutefois à noter que, pour la semaine à venir, le pont sera fermé dans les deux directions lors des nuits de lundi à mardi, de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, entre minuit et 4 h. Les automobilistes nocturnes devront se rabattre sur les autres traversées entre Montréal et la Rive-Sud.

Du côté de l’échangeur Turcot, seule la bretelle d’accès à la route 136 vers le centre-ville à partir de l’autoroute 15 Sud (Décarie) sera fermée en fin de semaine, de samedi minuit jusqu’à lundi, 5 h.

Les conducteurs désireux d’atteindre le cœur de Montréal sont invités à quitter la 15 Sud pour emprunter l’autoroute 20 Ouest, à sortir à la sortie Notre-Dame / Boulevard Angrignon et à revenir sur leurs pas via la 20 en direction Est.