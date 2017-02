Grève des juristes: les négociations se poursuivent

Les négociations se poursuivent entre les juristes de l’État en grève et le gouvernement Couillard alors que l’agenda législatif est toujours bloqué à la veille de la rentrée parlementaire.

«Ça a un impact non seulement sur le programme législatif, mais aussi sur le tribunal administratif du Québec», a déploré le premier ministre Philippe Couillard vendredi lors du point de presse de clôture de son caucus présessionnel, qui se tenait à l’Assemblée nationale.

Les juristes en grève et le Conseil du trésor (CT) vont se réunir en fin de semaine pour continuer les négociations à la suite d’une rencontre «constructive» mardi entre le président de LANEQ (les avocats et notaires de l'État québécois) Jean Denis et le président du CT, Pierre Moreau.

«Je ne veux pas aller trop loin, mais il y a une perspective de solution à la table de négociation. Et je souhaite que ce soit une entente négociée», a dit Philippe Couillard.

Pierre Moreau s’occupe «excessivement activement» de ce dossier, a-t-il ajouté, et pas question d’une loi spéciale malgré les problèmes causés par la grève.

«Comme M. Moreau l’a dit, le gouvernement n’est absolument pas dans une ambiance de décréter une loi spéciale sur cette question, car il nous semble que tous éléments ont réunis pour avoir une entente négociée», a expliqué le premier ministre.

Les 1100 avocats et notaires qui travaillent pour l’État québécois sont en grève depuis le 24 octobre. Ils revendiquent leur autonomie professionnelle, semblable aux procureurs de la Couronne, ainsi qu’un traitement salarial équivalent, soit une augmentation de 10 % sur quatre ans.