Il construit une impressionnante glissade pour les jeunes de sa ville

Un père de famille des Escoumins offre chaque hiver le plus beau des cadeaux pour les enfants de sa municipalité. 375 pieds de pur bonheur. Carl Boucher leur construit une glissade assez impressionnante. Sa motivation? Voir les enfants bouger.

«Quand j’étais petit, nous autres on sortait, on n’avait pas d’Internet, on n’avait pas de bébelles à pitons. Donc nous, ce qu’on faisait, on jouait dehors. Il faut que ça recrée ça», souhaite-t-il.

La glissade est rapidement devenue très populaire dans la municipalité. «Je la trouve malade. Pourquoi ? Surtout là, parce que c’est très à pique. Glisser par en arrière ça donne plus mal au cœur.», commente un jeune garçon. «Parce qu’elle est glacée. En haut c’est à pique», ajoute son ami. «Et elle va vraiment vite», complète un autre adepte.

«C’est une activité dont on ne peut plus se passer. C’est pour ça que nous, on supporte ça depuis des années. On va encourager Carl, au maximum, tant qu’il va être capable d’en donner», assure le maire des Escoumins, André Desrosiers.

Le père de famille ne compte plus les heures de bénévolat dans ce projet. Depuis le début de l’hiver, ce sont 500 gallons d’eau qu’il a trimballés pour glacer sa piste.

«Mon but c’est toujours, quand la fin de semaine est finie, de la remettre belle pour la fin de semaine d’ensuite. J’ai été chanceux dans les dernières semaines j’ai eu de l’aide comme je n’en ai jamais eu dans les dernières années. D’habitude c’est tout le temps tout seul. Une tempête de 15 à 20 centimètres, partir d’en haut, me rendre au champ, c’est six heures, six heures et demie de pelle», avoue Carl Boucher. «Ça devient une activité le pelletage aussi, car on s’est amusé tout le long», mentionne André Desrosiers, qui a mis la main à la pâte.

Vous voulez l'essayer? L’activité est offerte jusqu’à la semaine de relâche, et ce, gratuitement. »