La drogue, encore trop accessible chez les Innus

Des perquisitions effectuées sur la Côte-Nord cette semaine démontrent que la drogue est toujours très accessible dans les communautés autochtones de la région.

Trois perquisitions de drogue ont eu lieu à Sept-Îles mercredi, soit dans un véhicule et dans deux résidences. Les personnes arrêtées sont des multirécidivistes bien connues des policiers. Il s’agit de Walter Hounsell, 64 ans, et de Bruno Marcoux, 35 ans. La Couronne s'est opposée à leur remise en liberté.

Parmi les drogues saisies lors de cette opération policière menée conjointement par la Sûreté du Québec, la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam et la Gendarmerie royale canadienne, on retrouve 450 comprimés de méthamphétamine.

La veille, mardi, une autre saisie de méthamphétamine a eu lieu, cette fois-ci lors de l'interception d'un véhicule à Longue-Pointe-de-Mingan. Dans ce cas, 1000 comprimés ont été saisis et un homme de 19 ans de Havre-Saint-Pierre a été arrêté.

En plus, cette semaine au palais de justice de Sept-Îles, Renaud Dupuis, qui avait été arrêté en octobre dernier avec 8000 comprimés de méthamphétamine, a reçu une sentence de deux ans moins un jour pour trafic de stupéfiants.

Qui sont les clients de ces individus? Très majoritairement des autochtones.

La situation inquiète donc toujours les autorités. La consommation de cette drogue dans les communautés innues de la Côte-Nord peut contribuer à l'accroissement du taux de suicide puisqu’elle joue un rôle dans l'apparition d'états dépressifs.

Le coroner Bernard Lefrançois, dans son récent rapport sur cinq suicides survenus à Uashat Mak Mani-Utenam sur une période de 9 mois en 2015, avait justement fait le lien entre la consommation de drogues et le taux de suicide élevé. Il avait d'ailleurs recommandé aux ministères de la Sécurité publique du Québec et du Canada, de procéder, avec la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam, à la création d'une escouade régionale mixte pour lutter contre le commerce de stupéfiants.