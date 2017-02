L’annulation de l’évènement coûtera moins cher que prévu

L'annulation des Jeux mondiaux des pompiers et policiers à Montréal coûtera finalement 1,6 million de dollars, loin de la contribution financière du départ qui s'élevait à 6,9 millions de dollars, a appris TVA Nouvelles.

«Nous étions allés de l’avant avec ce projet à l’initiative et en fonction de la volonté des policiers et pompiers de Montréal. Face à la décision des syndicats des pompiers et des policiers de boycotter l’événement, le scénario le plus responsable consistait à annuler la tenue des Jeux mondiaux des policiers et pompiers à Montréal en 2017», indique la Ville dans une réponse écrite envoyée à TVA Nouvelles.

La contribution financière de la Ville de Montréal pour le projet des JMPP 2017 s’est élevée à 6 971 000$, incluant une contribution financière liée à l’utilisation d’installation de 532 500 $ versé en 2015 ainsi qu’un ajustement de 238 500 $ lié au soutien en expertise professionnelle.

Le comité organisateur a retourné à la Ville de Montréal une somme de 5,3 M$ à ce jour. L'organisme n'étant pas encore dissout, des sommes marginales pourraient être récupérées (max. 41 000$). La somme déboursée par la Ville représentante au final 1,6 M$.