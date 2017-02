L’électricité presque entièrement rétablie au Nouveau-Brunswick

De plus en plus d’habitants du Nouveau-Brunswick retrouvent le courant, 10 jours après la tempête de verglas qui a durement frappé la province, mais quelques milliers de personnes se sont réveillées une fois de plus sans électricité vendredi.

Dans son dernier bilan, Hydro NB a fait état de 3384 clients toujours privés de service, majoritairement concentrés sur la péninsule acadienne, dans les régions de Caraquet et sur l’île Lamèque.

«Nous savons que c'est une période très difficile pour nos clients et nous sommes reconnaissants de leur patience», a fait valoir le distributeur d’énergie dans un communiqué diffusé jeudi. «Énergie NB encourage les clients qui n’ont pas encore de courant à visiter les centres de réchauffement pour de la nourriture, du confort et des renseignements supplémentaires sur les services gouvernementaux disponibles.»

Au plus fort de la crise, quelque 133 000 abonnés étaient privés d’électricité, a rappelé l’entreprise. «Nous prévoyons rétablir le courant à la grande majorité des clients d'ici la fin de semaine», a souligné Hydro NB.

Justin Trudeau en visite

Sitôt après son passage à Québec sur l’heure du dîner pour la cérémonie en hommage aux victimes de l’attentat au Centre culturel islamique de Québec, le premier ministre se dirigera vers le Nouveau-Brunswick pour y rencontrer des sinistrés, mais aussi des bénévoles et des militaires qui les aident.

Jusitn Trudeau doit d’abord visiter un centre d’accueil chauffé à Néguac, avant de se rendre au centre des opérations militaires et au centre chauffé de Lamèque.