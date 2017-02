Les funérailles des trois autres victimes célébrées à Québec

Après les Montréalais jeudi, ce sera au tour des résidents de Québec de pouvoir rendre un dernier hommage, vendredi, à trois des victimes de l’attentat contre la mosquée de Ste-Foy, qui a fait six morts dimanche dernier.

Comme celle tenue à Montréal jeudi, la cérémonie prévue au Centre des congrès de Québec se déroulera en fonction des rites musulmans. Elle s'amorcera par la prière du vendredi, à 12 h 30, suivit de la cérémonie funéraire qui débutera à 13 h 20 pour se terminer vers 14 h, a indiqué le Centre culturel islamique de Québec.

Quelques milliers de personnes sont attendues pour honorer la mémoire de Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane.

Tous deux pères, Mamadou et Ibrahima étaient tous les deux originaires de la Guinée et demeuraient dans le même immeuble à logements, dans le secteur de Sainte-Foy. Ils laissent dans le deuil leurs femmes et sept enfants.

Pour sa part, Azzeddine Soufiane était le propriétaire de l’épicerie-boucherie Assalam, dans le secteur de Sainte-Foy. Ce père de trois enfants d’origine marocaine est arrivé au Québec il y a une trentaine d’années.

De nombreux dignitaires sont attendus à la cérémonie, dont les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard.