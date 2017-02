Le père d’Océane Pagé-Dufour, une adolescente de 14 ans qui est morte dans un accident de la route causé par la négligence d’un entrepreneur en déneigement en 2016, souhaite que le rapport du coroner publié cette semaine resserre la surveillance des déneigeurs.

Près d’un an plus tard, Claude Dufour est bouleversé par la perte de sa fille.

«Chaque fois, on a juste un souper et on rit. Et on se dit: "Elle n’est pas là. Qu’est-ce qu’elle aurait dit ? Quelle est sa couleur ?"», a raconté M. Dufour avec émotion.

Dans son rapport, le coroner Yvon Garneau a indiqué que l’entrepreneur engagé par le ministère des Transports était tenu de s’assurer que les routes étaient sécuritaires et que s’il avait respecté les normes de son contrat, l’accident survenu sur la route 122 à Saint-Edmond-de-Grantham ne serait fort probablement pas survenu.

«Pour moi, c’est un peu criminel ce qui s’est passé ce matin-là, a dit Claude Dufour. C’était très évitable. Quelqu’un quelque part n’a pas fait ce qu’il avait à faire.»

En route pour l’école en mars 2016, l’adolescente était assise sur la banquette arrière d’une voiture conduite par sa sœur. Sur la chaussée glacée, le véhicule a dérapé et a ensuite été frappé par une voiture qui circulait en sens inverse, précisément là où se trouvait Océane.

L’unique recommandation du coroner est de munir tous les camions de déneigement du ministère des Transports de GPS pour mieux superviser les opérations. Présentement, seulement 20% des camions des régions de Québec et de Saguenay en sont équipé.

«Comment se fait-il que ce ne soit pas déjà là, a déploré M. Dufour. Je suis camionneur. Si vous saviez comme nous sommes vérifiés pour toutes sortes de détails.»

Le ministère des Transports a indiqué qu’il refusait que Gamelin Déneigement, la compagnie chargée de déneiger la route 122 ce matin de mars 2016, fasse du déneigement cet hiver.