Recours collectif autorisé contre Air Canada

La Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre Air Canada concernant le montant du «supplément carburant» imposé à l'achat de billets pour ses vols internationaux.

Selon l’instigateur de l’action collective, Robert Choquette, la déclaration d’Air Canada sur son site expliquant ce qu’est le supplément carburant est fallacieuse, peut-on lire dans la décision rendue lundi. Le montant facturé est trop élevé par rapport au coût réel du carburant et constitue une exploitation du consommateur, dit-il.

Le demandeur estime que le transporteur «abuse et exploite les membres du groupe en exigeant un montant disproportionné pour le supplément carburant pour les vols internationaux» et contrevient à la Loi sur la protection du consommateur, en représentant faussement et trompeusement ce supplément.

Les membres ont droit à un remboursement du montant payé et à un dédommagement de 100 $, estime la poursuite.

M. Choquette a décidé d’entamer les démarches judiciaires quelque temps après avoir acheté un billet en ligne sur le site d’Air Canada pour un vol à destination de Paris en septembre 2014. C’est à son retour de voyage qu’il s’est interrogé sur le coût réel du carburant par rapport au montant du supplément.

Selon le document de cour, ce recours concerne «toutes les personnes physiques qui, au Québec, ont depuis le 8 février 2012 jusqu’au jugement final, acheté un titre de transport aérien à partir du site web transactionnel d’Air Canada pour un vol international (à l’exception des États-Unis) et pour lequel un supplément carburant a été chargé et payé à la défenderesse, et ce, peu importe si le transport aérien a été, dans les faits, opéré par elle ou par l’un ou l’autre des transporteurs membres du regroupement STAR ALLIANCE».

Pour sa part, Air Canada a argué que M. Choquette ne respectait pas les critères d’autorisation d’une action collective. Un recours engendrerait une multitude de mini procès, selon le transporteur, puisque l’analyse pourrait varier d’un passager à l'autre, dépendamment de la route aérienne, les combinaisons de vols, le type d’avion et la variation du prix du carburant d’une période à une autre.

De plus, Air Canada estimait que la Cour supérieure n'avait pas les compétences pour trancher sur cette question.