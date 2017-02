Un iceberg monstrueux sur le point de se détacher

Une portion gigantesque de l’Antarctique est sur le point de se détacher, créant ainsi l’un des plus gros icebergs jamais vus depuis fort longtemps.

Les scientifiques surveillent de près une crevasse, appelée Larsen-C, qui ne cesse de s’agrandir. La progression de cette fissure est si rapide, que les experts croient qu’une portion de la calotte glacière se détachera au cours des prochains mois.

La taille de l’iceberg qui en découlera ferait au moins six fois la taille de l’île de Montréal, un peu plus de 3600km2.

Le professeur Adrian Luckman, qui travaille sur le projet MIDAS, une équipe de recherche basée en antarctique qui s’intéresse aux effets du réchauffement climatique sur la faille Larsen-C a répondu aux questions du USA Today.

Q: Un morceau de glace d’une taille aussi grande qui se détache dans la mer pourrait-il faire augmenter le niveau des océans?

R: Non, mais il pourrait participer à une légère hausse du niveau de la mer au cours des prochaines années, décennies, ou même au cours des siècles prochains, ou pas du tout. La glace flotte déjà sur l’eau. Lorsqu’elle se détachera pour devenir un iceberg, il n’y aura pas de hausse immédiate du niveau de la mer.

Q: Que se passera-t-il lorsque l’iceberg se détachera? Les pingouins sont-ils en danger?

R: Non, il n’y a pas de colonies de pingouins sur la glace à cet endroit.

Q: Combien faudra-t-il de temps à l’iceberg pour fondre complètement?

R: Cela dépend de la vitesse à laquelle l’iceberg se déplacera vers les climats plus chauds. L’iceberg, s’il se casse en morceaux, pourrait rester stable dans la même région froide, et y rester pendant des décennies. Il pourrait également se déplacer plus au nord, où il s’érodera plus rapidement en raison des températures plus chaudes.

Q: Est-ce qu’une très grande vague sera être créée lorsque la glace se détachera?

R: Non. Le détachement de la banquise sera doux et lent. La glace qui flotte déjà commencera tout simplement à dériver.

Q: Pourra-t-on voir l’évènement en direct?

R: Non. L’accès à cet endroit est très difficile et une couverture de l’évènement en direct est pratiquement impossible en raison de la logistique que cela demande. Même si une caméra pouvait être mise en place, nous ne pourrions voir qu’une toute petite partie de l’iceberg. Les satellites nous donneront un bien meilleur aperçu.

Q: Est-ce que la glace pourrait se refusionner?

R: Oui. Les glaces fusionnent et défusionnent régulièrement, cela fait partie du cycle naturel. Il n’est pas certain que la faille Larsen-C puisse se reformer, la glace serait trop fragile.