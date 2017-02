Une famille vient en aide à un garçon de 7 ans en rechute d'un cancer

Un garçon de 7 ans de Jonquière, qui vient de subir une rechute de son cancer, suscite une mobilisation au Saguenay. Une famille, qui ne l'a rencontré qu'une seule fois, lance une activité de financement pour le soutenir à travers son combat contre la maladie.

Tristan Boily se bat depuis deux ans contre un cancer qui attaque son système nerveux. En décembre, il a recouvré la santé, ce qui a permis à toute sa famille de passer un temps des Fêtes dans la joie.

Or, les médecins lui ont découvert une nouvelle masse cancéreuse il y a quelques jours, ce qui l’a replongé dans toute une série de traitements éprouvants au CHUL de Québec.

L'histoire de Tristan a touché une autre famille de Saguenay, qui a décidé de le soutenir financièrement, lui et ses proches.

«On a su dernièrement que Tristan avait une récidive d'un cancer assez grave, a lancé Luc Boudreault. Tristan est dans la classe de notre fille Maxime, en deuxième année. Elle nous est arrivée avec ça.»

Cette famille de Jonquière est particulièrement sensible à la cause de Tristan, parce que la mère, Jessica Bélanger, est elle-même en rémission d'un cancer.

«De penser qu'un jeune enfant va passer par où je suis passée, c'est vraiment inconcevable, a confié Mme Bélanger. Donc je veux qu'ils aient le moins de stress possible et qu'ils puissent profiter le plus possible de leurs moments en famille.»

«On sait que les moyens financiers, ce n'est pas évident quand on combat le cancer, a ajouté son conjoint. La vie continue à tourner quand même. Il faut payer nos choses et tout ça... Donc nous avons eu l’idée, soudainement comme ça, d'organiser quelque chose pour Tristan et sa famille.»

Spectacle bénéfice

Grâce au couple, le groupe les 2Frères a confirmé vendredi qu'il offrira un spectacle le 24 mars à La Baie et que tous les profits seront remis à la famille de Tristan ainsi qu'à Leucan.

«On espère que ça va leur créer un petit baume et peut-être mettre un peu de soleil dans leurs journées qui sont moins faciles ces temps-ci avec tous les tests que Tristan doit passer. On va créer un événement Facebook Tous pour Tristan. On invite les gens à la partager le plus possible.»