Une nouvelle bretelle vers l’autoroute 40 projetée

Les automobilistes pourraient avant longtemps pouvoir accéder à l'autoroute 40 Est via une nouvelle bretelle dans le secteur de Trois-Rivières Ouest.

La voie d'entrée rejoindrait l'autoroute à la sortie de ce qu'on désigne comme «la courbe de la mort» à la jonction de la 55 Sud et la 40 Est. L'accès se ferait par la rue des Miliciens dans le parc industriel Charbonneau. Sa réalisation viserait principalement à désengorger le boulevard Jean-XXIII aux heures de pointe. La bretelle offrirait également une voie de sortie pour le District 55 immédiatement au sud.

Transports Québec indique toutefois qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un scénario à l'étude, rien de plus.

«On n'est pas à une étape ou on peut parler de la nature des modifications de l'autoroute. On n'est pas à une étape ou on peut parler d'un montant. On n'est pas non plus à une étape ou on peut confirmer que ce sera fait», précise Jean Lamarche, le porte-parole du ministère.

Le projet a beau n'être qu'embryonnaire, Transports Québec a tout de même émis des avis de réserve sur les terrains qui lui seraient nécessaires pour aller de l'avant. Une entreprise d'excavation située sur le tracé fait partie des propriétaires fonciers visés. Les conséquences seraient importantes pour cette PME. Il lui faudrait au moins le temps de l'aménagement de la bretelle être partiellement relogée.

«On ne peut pas être séparé en deux avec la secrétaire qui va être ici et les bacs à sable ailleurs», prévient Nathalie Martin, de l'entreprise Daniel Bellerive Excavation.