30 secrets sur Lady Gaga

Lady Gaga sait toujours en mettre plein la vue. Voici 30 révélations qui donnent la mesure de ce personnage contradictoire.

1. Une fille de bonne famille

Fille de Joseph et de Cynthia Germanotta, Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, a été élevée dans une famille aisée, catholique et conservatrice.

2. Oui, papa!

Si le côté droit de son corps est à peu près exempt de tatouages, c’est grâce à son père. Elle lui a en effet promis de garder une moitié de son corps intacte... ou presque.

3. Ultimatum

Pour convaincre son père de se faire opérer pour ses problèmes cardiaques, elle lui a donné un ultimatum: soit il passait sous le bistouri, soit elle arrêtait d’écrire des chansons.

4. Un cadeau unique

Tony Bennett, avec qui elle a enregistré l’album de duos «Cheek to Cheek», a mis à contribution ses talents de peintre pour dessiner une trompette, que Lady Gaga s’est ensuite fait tatouer à l’intérieur du biceps. Une autre création parmi les 19 autres qui ont toutes une histoire.

5. Surprise générale!

Le 1er juillet 2014, lors du Festival de jazz de Montréal, la chanteuse a surpris les spectateurs en montant sur les planches de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts pour chanter avec Tony Bennett.

6. Jamais trop tard!

Elle a obtenu son permis de conduire à l’été 2016, soit à 30 ans. Elle a manifesté sur Instagram sa joie d’être enfin libre et de pouvoir s’asseoir derrière un volant sans la présence d’un adulte.

7. Dénonciation

En 2014, elle a avoué avoir été agressée par un homme de l’industrie musicale de 20 ans son aîné alors qu’elle avait 19 ans.

8. Révélation-choc

En entrevue à l’émission de Howard Stern, Lady Gaga a comparé ses cordes vocales à des lèvres du sexe féminin.

9. Mesures de sécurité

Quand Lady Gaga a participé à l’émission «Saturday Night Live», l’automne dernier, son assistant a mis de la colle corporelle à l’intérieur de la petite culotte de la chanteuse, à son insu, pour s’assurer qu’elle ne dévoile pas son entrejambe par accident. Quand elle a voulu aller à la toilette, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait!

10. Donner au suivant

Qu’ont en commun Jennifer Lopez, Adam Lambert, les New Kids on the Block, Fergie, Michael Bolton et Britney Spears? Ils ont tous interprété des chansons écrites par Lady Gaga.

11. Persona non grata

Connue pour son soutien à la communauté LGBTQ et pour ses multiples provocations et extravagances, la star n’est pas la bienvenue partout. C’est notamment le cas en Indonésie, où on qualifie la diva de «vulgaire», de «perverse» et de «satanique».

12. Erreur sur la personne

À ses débuts, elle a décidé de se teindre en blonde parce qu’on la prenait trop souvent pour Amy Winehouse.

13. Actrice à ses heures

Elle a remporté un Golden Globe pour son rôle dans «American Horror Story», en 2016. En allant chercher son prix, elle a subtilement accroché Leonardo DiCaprio, qui était en train de rire. Cette séquence est devenue virale sur le net.

14. Des blessures profondes

Elle dit que la célébrité et la richesse ne guériront jamais les séquelles laissées par des années d’intimidation qu’elle a subie quand elle était adolescente.

15. Bisexualité

Elle a déclaré à Barbara Walter qu’elle était bisexuelle, en 2009.

16. Non à l’intimidation

Inspirée par l’intimidation dont elle a été victime dans sa jeunesse, elle a mis sur pied avec sa mère la fondation Born This Way pour «remettre en question la méchanceté et la cruauté», en incitant les jeunes à créer un système de soutien dans leurs communautés respectives.

17. Au nom de l’art...

Lors d’un numéro au festival SXSW, pendant qu’elle chantait «Swine», Lady Gaga s’est fait vomir dessus par l’artiste Millie Brown, spécialisée dans la peinture par régurgitation. Une performance artistique qui visait, selon Gaga, à démontrer que personne ne peut la dégrader comme elle se dégrade elle-même.

18. Une folie assumée

La première fois que son père a vu sa fille sur scène, elle performait dans une tenue minimaliste et elle a décidé de mettre le feu au jet d’une bouteille de fixatif. «Ma mère m’a raconté que mon père a pleuré de découragement et qu’il lui a dit que j’étais complètement folle.»

19. Traditionnelle

Malgré son côté provocateur et anticonformiste, elle affirme vouloir se marier et avoir de nombreux enfants.

20. Tanguy

Malgré sa fortune, Lady Gaga habitait encore avec ses parents, en 2007, dans l’appartement new-yorkais de son enfance.

21. Dommages collatéraux

Consciente qu’elle est aussi détestée qu’aimée, elle craint parfois pour la sécurité de ses parents. «J’ai l’impression de les avoir forcés à être sur la ligne de feu.»

22. Un parfum de scandale

Avant la mise en marché du parfum «Fame», Lady Gaga avait lancé une rumeur selon laquelle sa fragrance aurait des notes de sperme et de sang. Heureusement, il s’agissait d’un canular!

23. Révolution

D’apparence noire, le parfum «Fame» devient invisible une fois vaporisé. Cette spécificité était une demande de l’artiste. Les créateurs ont finalement relevé le défi. Selon eux, Lady Gaga est à l’origine d’une petite révolution dans l’industrie de la parfumerie.

24. Dame nature

Une fougère américaine a été nommée 'Gaga' en hommage à la chanteuse. Une espèce de fougère, découverte au Costa Rica, a été nommée 'Gaga Germanotta', en hommage à la famille de l’artiste.

25. Elle fait son cinéma

Des paparazzis ont réussi à prendre en photos Bradley Cooper avec Lady Gaga. N’allez pas croire à un nouveau couple: les deux vedettes travailleraient ensemble au remake du film «Une étoile est née». Elle reprendrait ainsi le rôle auparavant tenu par Judy Garland et Barbra Streisand, en plus de signer la trame sonore.

26. Amour de plateau

Elle est tombée sous le charme de l’acteur Taylor Kinney pendant le tournage de «You and I». «Il m’a embrassée en plein milieu d’une scène alors que ce n’était pas prévu au scénario.» Bien qu’elle ait pensé avoir trouvé l’homme de sa vie, le couple a rompu ses fiançailles en 2016 après cinq années de fréquentation.

27. Le Québec à l’honneur

Lady Gaga a fait appel au Québécois Rick Genest, alias Zombie Boy, pour son vidéoclip «Born This Way».

28 Collectionneuse

Fan finie de Michael Jackson, elle possède une cinquantaine d’articles de scène lui ayant appartenu.

29. Mauvaise réputation

Toutes sortes de rumeurs courent à son sujet. L’une d’elles veut qu’elle s’adonne à des rites sataniques. Elle prendrait notamment des bains de sang.

30. Une équipe de feu!

Pour répondre à ses besoins créatifs, elle a mis sur pied Haus of Gaga, un collectif d’artistes et de créateurs inspiré de la Factory d’Andy Warhol, qui s’occupe de son look, de ses tenues de scène, de ses coiffures et de son maquillage.