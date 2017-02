Annette Garant: «Ma fille a toujours été ma priorité»

Elle fait partie du paysage télévisuel québécois depuis plus de 30 ans et elle est en vedette cette saison dans la populaire émission «O’», en plus d’avoir joué dans «District 31» cet automne.

Celle qui s’est fait connaître au début de «Lance et compte» se confie sur sa carrière et sur les choix importants qu’elle a faits, comme celui d’accorder la priorité à son rôle de mère.

Annette, vous pratiquez votre métier depuis près de 34 ans...

En effet, je me sens très privilégiée. À une époque, j’étais très présente à l’écran, mais à 38 ans, j’ai donné naissance à ma fille, Romane, qui a aujourd’hui 19 ans. J’ai accordé la priorité à mon rôle de mère monoparentale. J’ai donc fait moins de théâtre et de télé, pour m’occuper de ma fille à temps plein!

Mais malgré tout, vous avez réussi à poursuivre votre carrière.

Bien sûr, mais d’une autre façon. J’étais très impliquée à l’école de ma fille, qui fréquentait un établissement alternatif, alors j’ai laissé quelques aspects de mon métier. Je me suis surtout concentrée sur les voix publicitaires. D’ailleurs, ça fait 12 ans que je suis la voix de Pharmaprix à la radio, et j’ai longtemps fait les voix pour la CAA.

Avez-vous vécu des années de vaches maigres au cours de cette période?

J’ai réussi à diriger mon bateau. J’avais mis assez d’argent de côté pour affronter les creux de vague. J’ai connu des acteurs qui ont dû laisser leur métier, car ils n’arrivaient plus à subvenir aux besoins de leur famille. Ça n’a pas été mon cas. Aujourd’hui, je suis dans une tranche d’âge où il y a moins de propositions, et plusieurs femmes de ma génération ne travaillent pas. Alors, ce n’est pas toujours évident.

Face à l’instabilité du métier, quelles précautions avez-vous prises?

Je n’ai pas eu de grosse maison. J’ai plutôt opté pour un duplex, dans un quartier modeste, que j’ai pu rentabiliser en louant. Je me suis entourée des bonnes personnes pour bien gérer mes affaires, mais j’ai déjà vécu pauvrement, comme c’est le lot de bien des comédiens. À 22 ans, quand je suis sortie de l’École nationale, nous étions à ce point pauvres, mon copain et moi, que nous avons vécu sans frigo pendant un peu plus d’un an. L’été, nous achetions notre lait en petite quantité, et l’hiver, c’était le balcon qui faisait office de frigidaire! J’ai passé une audition devant Paul Hébert pour un théâtre d’été, et il m’a choisie. Ç’a eu un effet boule de neige. Et c’est avec mon rôle de Maryse Couture dans «Lance et Compte» que je me suis fait connaître.

Vous n’avez jamais eu de premier rôle. Est-ce que vous le regrettez?

J’en ai eu un dans «Le bleu du ciel», écrit par Victor-Lévy Beaulieu, mais malheureusement, le téléroman a été retiré des ondes. Par contre, c’est vrai qu’il m’arrive encore d’y penser. J’aimerais bien jouer le rôle d’une femme de tête, solide, mais qui a ses travers. Une chef d’entreprise, par exemple, qui prend un coup le soir... Mais je n’ai pas d’attentes. C’est une réussite en soi d’avoir pu gagner ma vie avec mon métier. Pour l’instant, ma carrière va bien, mais qui sait? Peut-être qu’un jour je devrai faire autre chose. Il ne faut jamais se fermer des portes quand on est actrice.

Venez-vous d’une famille d’artistes?

Pas du tout. Mon père était propriétaire d’un garage et de quelques immeubles. Ma mère est une anglophone de Montréal, qui s’intéressait à la culture. Elle s’est installée à Chicoutimi pour élever sa famille. Quand j’avais huit ans, nous avons déménagé à Québec, et ensuite à Montréal. J’ai fréquenté autant les écoles publiques que les écoles privées. Ma fille a fait le même cheminement. Mais si, pour moi, c’était un concours de circonstances, pour elle, c’était réfléchi, car je voulais qu’elle soit en contact avec des personnes de tous les milieux. Au secondaire, elle a été au Collège de Montréal. Elle étudie maintenant en cinéma au Cégep de Saint-Laurent.

Étiez-vous passionnée par le métier depuis toujours?

À huit ans, j’ai vu «La mort d’un commis voyageur» avec Jean Duceppe. Ça m’a bouleversée, et c’est là que l’idée a commencé à germer. Mais je voulais plutôt travailler derrière la caméra. J’ai donc fait des études en cinéma au cégep, tout en touchant au théâtre. Et quand Claude Jasmin m’a vue sur scène, il m’a dit que je devrais faire ce métier. Et j’ai été acceptée à l’École nationale de théâtre.

Avez-vous connu des difficultés durant votre parcours pour devenir comédienne?

En fait, je suis dyslexique. Quand j’étais jeune, on nous tapait sur les doigts quand on l’était. C’est un problème que j’ai traîné toute ma vie et que je traîne toujours. Ça n’a pas facilité les choses dans mon métier, surtout qu’il faut souvent apprendre des textes rapidement. Bref, j’ai souvent eu l’impression que je n’étais pas à la hauteur, et ça m’a enlevé beaucoup de confiance en moi. Heureusement, je me suis trouvé des trucs pour bien fonctionner. Bref, même si je projette une image de femme solide, je n’ai pas toujours confiance en moi.

Êtes-vous en couple?

Je suis célibataire depuis un bon bout de temps. J’ai été plus ou moins chanceuse en amour. Bien que je ne mette pas une croix là-dessus, ce n’est pas une priorité pour moi.

Les femmes ont appris à vivre par elles-mêmes, et elles ne veulent plus laisser leur liberté à n’importe quel prix. On a tous notre jardin secret, et il semble qu’en vieillissant on a davantage envie de le préserver. J’ai aussi l’impression que les hommes de mon âge aimeraient revivre, dans une relation, les mêmes émotions que lorsqu’ils étaient dans la vingtaine. Ils projettent leur jeunesse à travers nous, alors ça ne me convient pas toujours.

Vous avez souvent joué des rôles de jolies femmes. Vivez-vous bien avec le fait de vieillir?

D’abord, je ne me suis jamais considérée comme une belle femme... Des fois, je me dis que je ne suis pas si mal, mais sans plus. Ce que je trouve le plus difficile aujourd’hui, c’est de vivre avec un regard différent qu’on pose sur moi... J’ai toujours été perçue comme la grande blonde, mais ce genre de rôle ne me convient plus. Oui, parfois c’est difficile de vivre avec cette réalité, surtout dans un métier où on est constamment évalué sur notre physique.

Vous ne faites vraiment pas votre âge. Avez-vous une recette beauté particulière?

Je marche une heure et demie par jour avec mon chien. Je fais 30 minutes de vélo elliptique et des exercices de musculation trois fois par semaine. L’hiver, je fais du ski régulièrement.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite?

Pour mes 60 ans, j’aimerais visiter la Suède. C’est un pays qui m’a toujours fascinée. J’ai dû être suédoise dans une autre vie. J’aimerais aussi partir avec mon chien en camionnette et visiter l’Ouest canadien. Le bénévolat m’attire aussi beaucoup; j’ai des projets en ce sens. Pour le reste, je souhaite continuer à gagner ma vie avec mon métier.

Et, pourquoi pas? décrocher un premier rôle!

Vous pouvez suivre Annette Garant dans «O’», le mardi à 21 h, à TVA .