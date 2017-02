Cinq choses à savoir sur «Transparent»

L’engouement est toujours aussi grand. «Transparent», dont ARTV diffuse ici la seconde saison (les samedis à 22 h 30), a été sacrée meilleure série télé aux récents Golden Globes, et l’une des stars du show, Jeffrey Tambor, a remporté le prix du meilleur acteur.

Voici quelques faits que vous ne saviez peut-être pas sur l’une des émissions les plus appréciées du moment où il est question, entre autres, de transsexualité...

1. Lorsque l’émission «Transparent» a remporté le Golden Globe de la meilleure série, elle a également été la toute première émission d’Amazon, un compétiteur de Netflix, à remporter un prix d’une telle envergure.

2. La créatrice de «Transparent» a une longue et belle feuille de route derrière elle. Jill Soloway a travaillé comme productrice de la série culte «Six pieds sous terre» et comme productrice consultante de «Dre Grey, leçons d’anatomie». Et on lui doit «Tara dans tous ses états».

3. D’où est venue l’idée de la série? La créatrice a été inspirée par sa propre vie: le père de Jill a fait un coming out comme transgenre.

4. Vous souvenez-vous de la comédie de situation «Coeur à tout», diffusée à TVA dans les années 1980 puis, plus récemment, à Prise 2 sous le titre de «Madame est servie»?

Eh bien, Judith Light, celle qui jouait Angela, la patronne de Tony, est l’ex de Maura, Shelly Pfefferman, dans la série. Il s’agit du rôle le plus marquant de l’actrice depuis sa sitcom des années 1980. Il lui a valu jusqu’à maintenant un prix aux Gotham Awards, une nomination aux Screen Actors Guild Awards, deux aux Online Film & Television Association Awards, une aux Gold Derby Awards, trois aux Critics’ Choice Television Awards, une aux Emmy Awards et une aux Golden Globes. Pas mal!

5. Jeffrey Tambor, l’acteur qui joue le père de famille transsexuel Maura Pfefferman dans l’émission, a déclaré en entrevue qu’il s’agissait du plus grand rôle de toute sa vie, rien de moins! Il a pourtant une longue carrière derrière lui. «Je me suis préparé toute ma vie à jouer ce rôle», a clamé le comédien haut et fort lorsqu’il faisait la promotion de la série.