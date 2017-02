Hamed Shafia veut en appeler de sa peine d’adulte

Hamed Shafia, qui a été condamné à la prison à vie, tout comme son père et sa mère, pour avoir assassiné quatre membres de leur famille, s’est tourné vers la Cour suprême dans le but d’obtenir un nouveau procès.

En novembre dernier, la Cour d’appel de l'Ontario avait rejeté une requête similaire, présentée par Mohammad Shafia, sa deuxième épouse Tooba Yahya et leur fils Hamed, condamnés pour les meurtres prémédités de quatre femmes de leur famille.

En janvier 2012, les Shafia ont été déclarés coupables des quatre meurtres perpétrés en janvier 2009. Les Shafia ont écopé d’une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

Dans leur requête, les Shafia estimaient avoir été victimes de «stéréotypes culturels» et se plaignaient de «preuves très préjudiciables» qui n’auraient jamais dû être admises à leur procès.

De plus, dans le cas de Hamed Shafia, son avocat faisait valoir qu’il n’avait pas encore 18 ans quand il a été arrêté. Il estimait qu'il aurait dû être jugé comme un mineur.

Le 6 janvier dernier, Scott Hutchison, l’avocat du fils Shafia, a déposé une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada, selon le journal «Ottawa Citizen».

Il allègue que la Cour d'appel a appliqué le mauvais critère pour l’admission de nouvelles preuves. Le tribunal avait rejeté des documents qui prétendraient prouver que Hamed était mineur au moment des meurtres et aurait dû être jugé dans un tribunal de la jeunesse.

Me Hutchison espère que le plus haut tribunal au pays clarifiera la question des nouvelles preuves et acceptera d'entendre le cas de son client. «La preuve qui a été présentée au nom de Hamed n'était pas utopique», a déclaré l’avocat au journal d’Ottawa.

Mohammad Shafia, sa femme et leur fils ont été trouvés coupables des meurtres des trois filles de la famille et de la première femme du père, en janvier 2012. Les corps de Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans et Geeti, 13 ans ainsi que Rona Amir, 52 ans, avaient été retrouvés sans vie dans une voiture au fond de l'écluse de Kingston Mills, en Ontario, le 30 juin 2009.