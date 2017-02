Les commerçants de la Plaza St-Hubert inquiets

À quelques heures d'une annonce du maire de Montréal, Denis Coderre, concernant des travaux majeurs de réfection, l'inquiétude s'installe sur la Plaza St-Hubert.

«J'ai peur», a lancé Jack Hallak, un commerçant établi depuis 27 ans sur l'artère commerciale qui regroupe 400 entreprises de détail et de service entre les rues Bellechasse et Jean-Talon.

M.Hallak ne peut pas s'empêcher de penser à la baisse d'achalandage anticipée, un peu comme l'ont vécu les commerçants de la rue St-Denis. La question des commerçants: «Va-t-on refaire d'un seul coup la Plaza St-Hubert ou bout par bout?».

Selon nos informations, ce sera tronçon par tronçon pour minimiser l'impact sur les commerçants.

Et qu'adviendra-t-il des fameuses marquises, ces auvents qui protègent la clientèle des intempéries?

Nos sources disent qu'elles seront enlevées et refaites à neuf, moins inclinées, moins hautes, moins dominantes et plus discrètes. Au total, le projet d'une durée de deux ans s'élèverait à près de 50 millions $.

Une artère appréciée au point où elle a récemment fait la manchette dans le prestigieux «New York Times» dans un article intitulé «Cinq endroits où aller à Montréal».

La rue réputée pour ses boutiques de robes de mariées lèvera donc le voile dimanche matin sur les travaux à venir avec une conférence de presse du maire Coderre à 9h.