Metallica annule son spectacle de dimanche à Copenhague

Le groupe américain Metallica a annoncé samedi qu’il annulait son spectacle prévu dimanche soir au Royal Arena, à Copenhague, au Danemark, en raison d’un problème de santé de son leader, le chanteur, guitariste et compositeur James Hetfield.

«Nous sommes très déçus d’avoir à partager avec vous le fait que, malheureusement, durant la journée, samedi, la santé de James, et spécifiquement sa gorge, ne s’est pas améliorée et il lui est strictement interdit, sur ordre de son médecin, de chanter, ne serait-ce qu’une note, a expliqué le groupe sur sa page Facebook. Alors, nous sommes tristes d’avoir à annoncer que nous reportons le spectacle de demain (dimanche) au Royal Arena, au 2 septembre 2017.»

«Notre semaine ici à Copenhague est quelque chose que nous avions encerclé sur le calendrier depuis très longtemps [...]. Nous savons que plusieurs d’entre vous aviez fait des projets de voyage pour passer le weekend avec nous et nous sommes très désolés pour tout inconvénient que cela causera. Nous espérons que vous serez capables de revenir à Copenhague en septembre et nous ferons de notre mieux pour satisfaire tout le monde avec quelque chose d’unique lors du spectacle de remplacement, en plus, évidemment, d’offrir une soirée du tonnerre!»

Le spectacle reporté de dimanche était l’un d’une série de quatre prévue à Copenhague par Metallica en ce début février. Un premier a été donné vendredi soir, au cours duquel James Hetfield avait déjà signalé ne pas être très en forme, et deux autres sont prévus mardi et jeudi.

Metallica a indiqué que quelques billets pour les spectacles de mardi et jeudi pourront être offerts, en échange, aux personnes qui se sont rendus au Danemark pour le spectacle de dimanche soir et qui sont en mesure de rester encore quelques jours dans le pays.

Metallica a conseillé à ses fans de consulter régulièrement sa page Facebook au cours des prochains jours pour suivre l'évolution de l'état de santé de son chanteur.