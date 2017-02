Oprah Winfrey: En paix avec son corps

Elle a beau être l’une des vedettes américaines les plus appréciées et l’une des femmes les plus riches du monde, Oprah Winfrey était aux prises avec deux problèmes récurrents, soit un surplus de poids et un rapport trouble à la nourriture. À 62 ans, la superstar a enfin fait la paix avec ses démons!

Au cours des 25 années qu’a duré son talk-show quotidien, Oprah a reçu toutes sortes d’invités sur son plateau: artistes, politiciens, héros, victimes, médecins, chefs cuisiniers... Et ce, toujours dans le but d’informer, de divertir, de choquer ou d’émouvoir son public.

Or, la personne qui a surtout marqué des millions de téléspectateurs est encore Oprah elle-même. Sa grande force? Sa transparence. Elle n’a jamais hésité à parler de l’extrême pauvreté de son enfance au Mississippi, du viol dont elle a été victime à neuf ans, de sa grossesse à l’adolescence, de la violence physique qu’elle a subie et de son combat contre l’embonpoint.

Une défaite récurrente

Si les succès professionnels de l’animatrice sont nombreux, celle-ci n’avait encore jamais remporté son combat contre les kilos en trop et ses tendances boulimiques. Avec le temps, le sujet de ses prises et de ses pertes de poids est devenu un enjeu national, qui a alimenté les espoirs et les déceptions de ceux et celles qui essaient de la suivre dans ses tentatives de mises en forme et de diètes. Parce que tout ce qu’Oprah fait, des millions de fans le font aussi. Cette influence inégalée sur la culture populaire a même un nom: «l’effet Oprah».

Ceux qui ont suivi la carrière de la grande dame se souviendront de ce moment de télé de 1988 — a posteriori tristement célèbre — alors qu’elle s’était fièrement présentée à son auditoire avec 67 lb en moins dans un jean Calvin Klein, résultat d’une diète liquide.

Hélas, ces livres perdues dans la privation, elle les a bien sûr reprises, ainsi que des dizaines d’autres, allant jusqu’à peser 237 lb. Au terme de plusieurs échecs, elle avait déclaré à Barbara Walters: «Désormais, je refuse que cet aspect définisse l’amour que j’ai pour moi.»

Une lutte sans trêve

Néanmoins, la femme d’affaires milliardaire n’a jamais réussi à faire la paix avec ses démons, qui ont fini par la rattraper. En 2007, elle a dû prendre des médicaments quand on lui a diagnostiqué une hyperthyroïdie, et elle s’est mise à prendre du poids. «J’ai encore une fois recommencé à me dénigrer à cause de mon poids.» Puis, en 2015, déterminée à perdre une vingtaine de livres et à retrouver la forme, elle a commencé à faire de la randonnée... et s’est blessée à la cheville. Non seulement elle n’a pas atteint son objectif, mais elle a gagné 17 lb supplémentaires. «Je me retrouvais de nouveau dans un état de déprime, a-t-elle expliqué au magazine «People». Et je savais que mon corps et ma tête ne pouvaient pas subir une autre diète sévère.»

Oprah n’en revenait pas d’être revenue au même point de départ qu’il y a 30 ans. Alors qu’elle s’était dévouée à aider les autres à tirer le meilleur de la vie, elle ne parvenait pas à s’aider elle-même. Son incapacité à contrôler son surplus de poids l’embarrassait d’autant plus qu’elle avait donné aux autres un nombre incalculable de conseils pour une meilleure santé émotive, mentale et physique. «Je me suis alors demandé: “Est-ce que je vais mourir sans trouver la bonne solution? Est-ce que je vais quitter la Terre en me plaignant encore de mon poids?”»

La bonne fois?

Ainsi, quand Weight Watchers l’a pressentie pour devenir porte-parole, Oprah était prête à embarquer dans l’aventure. Mais elle n’a pas fait que ça. Elle est également devenue actionnaire en achetant 10 % de la société. En 17 mois, elle a réussi à perdre 42,5 lb sans se priver et, accessoirement, à engranger quelques millions. Car, disons-le: «l’effet Oprah» s’est fait sentir en Bourse. Chaque fois que l’animatrice mentionne sa perte de poids, les actions grimpent!

Oprah Winfrey affirme que cette fois est la bonne, puisque la formule de points mise en place par la compagnie lui permet de s’alimenter sainement sans se priver. «J’en ai essayé, des diètes, a-t-elle dit à «Us Weekly». Combien de fois me suis-je dit qu’à partir de lundi j’allais m’y mettre, pour finalement me retrouver en situation d’échec le mardi? Or, ce programme ne me demande aucun effort.» Elle se réjouit notamment de pouvoir manger du pain et des chips en jouant avec les points qui lui sont alloués.

Autre bénéfice de son association à Weight Watchers? Sa prise de conscience. En même temps qu’elle a commencé cette diète, elle a fait un examen profond d’elle-même, a-telle expliqué dans une conférence pour SuperSoul TV. «Je me suis examinée sans complaisance, au-delà du pèse-personne. J’ai voulu arrêter de me mentir. J’ai compris que j’utilisais la nourriture pour réprimer mes émotions, j’ai compris qu’il me fallait tout d’abord me débarrasser du poids intérieur que je traînais. Mon poids corporel a changé, mais le reste aussi. Et cette fois, je ne me suis pas fixé d’objectifs. Je ne veux pas atteindre tel chiffre ou rentrer dans telle robe.» Et que répond-elle aux sceptiques qui prévoient son échec imminent? «Ils ont raison, a-t-elle dit à «People». Si je ne fais pas attention, c’est ce qui va arriver. Je peux manger ce que je veux, mais pas tout en même temps. C’est à l’image de ma philosophie de vie: je peux tout avoir, mais pas en même temps.»

Elle a «partagé» avec vulnérabilité son parcours pour faire la paix avec ses démons en montrant à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses. Elle n’est pas aux yeux de ses fans une célébrité inaccessible et exempte de défauts. Elle est humaine et faillible comme eux. Il leur est donc d’autant plus facile de s’identifier à elle et de chercher à répondre à son invitation qui est devenue sa maxime: «Live Your Best Life» (Tirez le meilleur de

votre vie). Et pour y arriver, ses fans s’essaieront sans doute à la même diète qu’elle.