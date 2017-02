«Trump à la poubelle», scandent des Français et Anglais

Un millier de personnes, dont de nombreux étrangers installés à Paris, ont manifesté samedi dans la capitale française contre le décret anti-immigration du président américain Donald Trump, provisoirement bloqué depuis vendredi par un juge fédéral, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Nous sommes là pour dire que nous n'acceptons pas la haine», a expliqué Michael Jacobs, un Américain de 20 ans, co-organisateur de la marche, qui a rassemblé nombre de ses compatriotes ainsi que des Français et des étrangers de différentes nationalités.

«Trump doit partir!», «les réfugiés sont les bienvenus !», «le peuple uni, jamais divisé !» étaient les slogans, scandés en anglais, les plus repris par les participants.

«Trump à la poubelle !» : plusieurs milliers de personnes manifestaient samedi à Londres pour dénoncer le décret anti-immigration de Donald Trump, mais aussi la «collusion», selon elles, entre la première ministre britannique Theresa May et le président américain.

Les manifestants se sont rassemblés en fin de matinée devant l'ambassade des États-Unis à l'appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d'austérité, dont «Stand Up to Racism», «Stop the War Coalition» et «The People's Assembly Against Austerity».

Ils ont ensuite pris le chemin de Trafalgar Square, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Non au racisme !», «Non à Trump !», «Trump à la poubelle !» ou «Il ment !», a constaté un journaliste de l'AFP.

«Tous ceux qui sont contre le racisme et qui soutiennent les droits de l'homme doivent se dresser» contre le décret du président américain, était-il écrit sur la page Facebook de l'événement.

Les organisateurs dénonçaient en outre la «collusion» entre Theresa May et le milliardaire, qu'elle a invité à effectuer une visite d'État au Royaume-Uni dans le courant de l'année.

«Si Theresa May persiste à vouloir inviter Trump, nous finirons par paralyser cette capitale», a prévenu Chris Nineham, vice-président de l'organisation «Stop the War Coalition».

Vendredi, un juge fédéral de Seattle, James Robart, a décidé de bloquer provisoirement l'application du décret. Son injonction est valable sur tout le territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, soit examinée.

La Maison Blanche a déjà promis de répliquer par une injonction d'urgence du ministre de la Justice pour faire appliquer le décret et annuler la décision du juge Robart.

La diplomatie américaine a quant à elle annoncé samedi être revenue sur la révocation de quelque 60.000 visas pour les États-Unis.

Le décret, en vigueur depuis le 27 janvier, interdit l'entrée aux États-Unis pendant 90 jours aux ressortissants de sept pays peuplés en majorité de musulmans que l'administration de Donald Trump décrit comme des viviers terroristes : Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.