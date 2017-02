50 millions $ pour rénover la Plaza St-Hubert

D'importants travaux débuteront à la fin de 2017 pour rénover la Plaza Saint-Hubert et remplacer l’aménagement de verre emblématique, la marquise, de cette rue commerciale.

Les travaux se poursuivront jusqu'en 2021. Des places publiques seront ajoutées, notamment devant le Bain Saint-Denis. De larges trottoirs viendront aussi faciliter la circulation des piétons.

La nouvelle marquise sera plus légère, plus claire et dégagera les deuxièmes étages des façades. L’aménagement actuel représente des coûts annuels de 30 000 $ pour son entretien.

Les pertes financières des commerçants, pendant les travaux, doivent faire l’objet de mesures a-t-il été avancé dimanche.