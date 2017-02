Cinq idées d'applications pour améliorer la vie en ville

Réunis durant le week-end à l’école Polytechnique, des centaines d’étudiants en génie ont imaginé 44 projets pour le Montréal de demain. Voici cinq idées qui pourraient améliorer la qualité de vie des urbains.

Des déplacements plus sécuritaires

Walking Buddy est une application mobile qui sert à trouver une personne, un «buddy», qui va dans la même direction que l'utilisateur. S'appuyant sur les liens d'amitié Facebook, l'application rendra donc plus sécuritaire les distances à parcourir tout spécialement le soir et/ou dans les zones moins sécuritaires de la ville. Sans voir exactement la destination finale de l'autre personne, l’application offre une authentification Facebook, ce qui permet de vérifier si la personne avec laquelle vous êtes jumelé est la même personne qui marche avec vous.

Des hôtels accessibles à tous

En affichant les hôtels accessibles aux fauteuils roulants à Montréal et des commentaires faits par d'autres personnes à mobilité réduite, Wheel Easy pourrait simplifier la façon de voyager des personnes handicapées. Les utilisateurs sont encouragés à examiner les lieux eux-mêmes pour construire une base de données riche.

Prévenir la violence

Safe Watch sert à déceler des comportements suspects via les caméras déjà en place dans les lieux publics. Concrètement, le logiciel reçoit des images fixes de flux vidéos et renvoi un niveau de menace correspondant à la possible présence d'armes dans l'image. Si une menace est détectée, une personne-ressource sera avisée via messagerie texte et l'application pourrait aussi envoyer des informations au poste de police le plus près de l'événement en question.

Des idées de sorties sur mesure

Proposer différents choix de sorties selon l’emplacement et le moment de la journée, telle est la mission de Montreal Vibes. Il est midi un samedi et l’utilisateur a envie d’aller bruncher ? L’application proposera quelques restaurants aux alentours. Il est 2h30 du matin et l’utilisateur a envie d’une dernière bière ? L’application cernera les bars encore ouverts dans un rayon donné. Elle peut être très utile pour un touriste de passage à Montréal pour la première fois.

Se réapproprier les espaces verts

En recensant tous les parcs de Montréal, le site web Mon Parc permet aux utilisateurs d'évaluer l'attractivité du lieu, la propreté, le nombre et le type d'activités qui y sont proposées, afin d'inciter les citoyens à s'impliquer dans leurs espaces verts. Le site prévoit même un système d'alerte afin de surveiller les commentaires négatifs sur Twitter, permettant à la Ville de faire le suivi de l'entretien des lieux.