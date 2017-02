Étienne Boulay de retour à la maison

L’ancien porte-couleur des Alouettes de Montréal Étienne Boulay a fait savoir via son compte Facebook dimanche, avant le début du match du Super Bowl, qu’il était de retour à la maison après une thérapie.

«J'ai enfin la chance de lire tous vos messages d'encouragement et de soutien, a-t-il écrit. Je veux simplement vous dire MERCI. Merci pour votre respect et votre ouverture d'esprit. Merci à tous ceux et celles qui m'ont écrit en privé pour m'encourager et pour me partager vos histoires.»

Samedi, sur son compte Instagram, l’athlète avait simplement partagé une photo sur laquelle il se faisait maquiller par sa fille.

«1 mois sans maquillage, je m’étais ennuyé ! De retour à la maison avec ma petite armée !», a-t-il écrit en vignette.

1 mois sans maquillage, je m'étais ennuyé! De retour à la maison avec ma petite armée! 😄 Une photo publiée par Etienne Boulay (@etienneboulay22) le 4 Févr. 2017 à 8h50 PST

Boulay était l’un des porte-parole de Bell cause pour la cause. Dans ce contexte, il avait tourné une vidéo promotionnelle dans laquelle il dévoilait courageusement avoir déjà fait une tentative de suicide.

«Je ressens aussi le besoin de vous dire que je vais bien. J'ai pris le temps qu'il me fallait et maintenant je regarde vers l'avant! Je me considère privilégié d'avoir la chance d'être si bien entouré et épaulé. La vie est belle!», a-t-il conclu.