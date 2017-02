La course de canots toujours aussi populaire

Une des activités les plus populaires auprès du public : la course de canots. Un classique du Carnaval de Québec où les participants franchissent le fleuve entre Lévis et Québec.

Cette année 58 équipes sont inscrites ; 10 équipes masculines, 11 féminines et 37 mixtes.

Stéphanie Ebacher, directrice des communications qui nous rappelle que «l’événement est une véritable épreuve sportive où les participants se mesurent aux forces du courant. Il s’agit d’une activité toujours très populaire auprès du public.

Daniel Lachance, un des participants souligne qu’il s’agit d’une épreuve exigeante mais que «c’est une véritable drogue, une fois qu’on a la piqure on peut plus arrêter».