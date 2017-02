L’armée se retire progressivement de la Péninsule acadienne

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé dimanche soir qu’elles allaient progressivement rappeler leurs membres dépêchés au Nouveau-Brunswick dans la foulée de la récente tempête de verglas, maintenant que la situation commence à s’améliorer.

L’armée, qui a été appelée à intervenir en raison d’importants dommages et nombreuses pannes d’électricité causés par le verglas, a indiqué qu’elle continue de prêter assistance aux opérations de secours dans certaines des régions les plus durement touchées de la Péninsule acadienne, dont les îles Lamèque et Miscou.

Mais, a-t-elle précisé, elle commencera «à réduire la présence militaire dans les régions où la province a annoncé que les opérations de secours relevaient des capacités de la province et des municipalités».

«Les membres des FAC qui restent retourneront graduellement dans leurs unités d’appartenance au fur et à mesure que les conditions s’améliorent dans ces dernières collectivités touchées», a mentionné les Forces armées par communiqué.

Après les fortes pluies verglaçantes tombées sur son territoire le 24 janvier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait demandé le 27 janvier que les Forces armées canadiennes effectuent une mission de reconnaissance afin de déterminer comment elles pouvaient appuyer les opérations de secours.

Une deuxième demande a été formulée le 29 janvier pour que du personnel et des ressources de l’armée soient déployés pour accomplir diverses tâches, «notamment livrer du matériel d’urgence, aider à remettre en état le réseau routier existant et participer aux efforts de porte-à-porte afin de vérifier le bien-être des résidents dans le nord-est de la province».

Plus de 200 membres des Forces ont ainsi été déployés pour seconder les efforts d’intervention de la province du Nouveau-Brunswick. Les Forces armées ont précisé qu’au total, elles ont effectué «plus de 5400 vérifications porte-à-porte, aidé la province à distribuer des génératrices, du carburant, du bois de chauffage et de l’eau, et effectué des repérages sur plus de 1100 km le long des routes».