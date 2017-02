Maintenant 6 $ pour remplacer une carte OPUS expirée

Les clients de la Société de transport de Montréal (STM) doivent désormais débourser 6 $ pour remplacer leurs cartes OPUS, une démarche qui était jusqu’à présent gratuite.

Dans une note interne envoyée le 19 janvier dernier aux changeurs et préposés des centres de service, on apprend que depuis le 24 janvier, les clients possédant une carte OPUS sans photo et portant au dos la mention «durée de vie limitée» doivent obligatoirement payer pour la remplacer.

«Les frais sont chargés lors de l’expiration de la carte qui a une durée de vie de quatre ans. Les 6 $ servent à payer le coût de la carte et les frais de production» a confirmé Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Rappelons que jusqu’à présent, ces cartes pouvaient être renouvelées gratuitement dans un centre de services de la STM. Les clients qui la renouvelaient dans un point de vente autorisé, comme les dépanneurs ou les pharmacies, pouvaient aussi obtenir un remboursement.

Peu d’impacts, assure la STM

Entre 80 et 85 % des clients renouvelaient déjà leurs cartes dans ce type de points de vente, sans toutefois en demander le remboursement, assure la STM, estimant que ces changements tarifaires n’auront que peu d’impacts sur la clientèle.

«La vaste majorité des gens se procurait donc déjà une nouvelle carte au coût de 6$», fait valoir Mme Régis. Ainsi, sur les 260 000 cartes sans photo qui expireront en 2017, la STM estime que 45 000 clients auraient pu profiter du remplacement sans frais.

Anciennes cartes toujours gratuites

Les anciennes cartes OPUS sans photo, sur lesquelles aucune date d’expiration n’est indiquée, seront toujours remplacées gratuitement.

«Les cartes de première génération avec l’ancien masque (numéro inférieur à 2461523030) continuent à être remplacées sans frais. Leur nombre est marginal, considérant que le nouveau masque a été lancé à la mi-2012.»

Rappelons que pour toute carte OPUS défectueuse, la STM s’engage toujours à la remplacer gratuitement.

Pour vérifier la validité d’une carte OPUS, consulter le www.carteopus.info et entrer le numéro de la carte.