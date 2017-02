Mona Fortier représentera les libéraux dans Ottawa-Vanier

Mona Fortier a remporté dimanche l’investiture libérale pour représenter son parti dans la circonscription fédérale d’Ottawa-Vanier.

Une élection partielle a été rendue nécessaire dans ce château fort libéral à la suite du décès du député Mauril Bélanger, le 16 août dernier. Cet élu franco-ontarien de 61 ans représentait cette circonscription depuis 1995.

Mona Fortier avait d’ailleurs coprésidé sa campagne pour sa réélection.

«Que tout le monde ait un chez soi avec plus de logements abordables, la mise en œuvre de nouvelles initiatives vertes pour le développement de l’énergie propre, le développement d’initiatives pour stimuler l’économie en créant de nouveaux emplois et en investissant dans les PME ainsi que dans le secteur public, et la reconnaissance des diplômes des nouveaux Canadiens et de l’aide pour qu’ils s’intègrent au marché du travail sont parmi les priorités», avait-elle affirmé par communiqué au sujet d’Ottawa-Vanier en décembre.

La date de l’élection partielle pour cette circonscription n’a pas encore été fixée par le premier ministre Justin Trudeau.