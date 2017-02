Selma Blair en pleurs à la station d’essence

Il y a des jours comme ça où on aurait mieux fait de rester couché, et vendredi était un de ces jours pour Selma Blair. L’actrice est allée prendre de l’essence à la pompe et est repartie en laissant le pistolet dans le réservoir de sa voiture. Elle a causé de sérieux dégâts à la station d'essence et s’est épanchée sur Instagram.

Elle a en effet publié une photo d’elle en larmes. «Ok. Donc ma tête me fait toujours mal. Je suis partie de la station essence avec le pistolet toujours accroché à ma voiture. J’ai été pourchassée pour avoir porté de la fourrure, mais c’était étrange par ce que c’était de la fourrure d’un ours en peluche. Et ensuite, j’ai payé pour la pompe cassée, plus de 500 dollars. Je me sens affreuse de ne pas avoir réfléchi. Ensuite j’ai fondu en larmes devant le barista et j’ai mis tout le monde mal à l’aise. Je pleure toujours. Et je n’ai plus de nourriture pour le chien. Ni d’antidouleur contre la migraine. Est-ce que quelqu’un peut me dire que ça va passer?», a-t-elle écrit en légende.

Ce n’est pas la première fois que Selma Blair connaît quelques déconvenues.

L’année dernière, en juin, elle avait mélangé de l’alcool avec des médicaments alors qu’elle prenait l’avion. Elle avait dû être sortie de l’appareil alors qu’elle accusait quelqu’un – que personne ne voyait – d’avoir «brûlé» ses «parties intimes». Elle s’était par la suite excusée.