Blaney veut ramener une loi invalidée par la Cour suprême

Le député fédéral Steven Blaney propose de ramener une loi controversée du gouvernement Harper, invalidée par la Cour suprême, sur la question du temps passé derrière les barreaux avant une peine.

Le candidat dans la course à la direction du Parti conservateur souhaite ainsi utiliser la clause dérogatoire pour présenter de nouveau la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime adoptée en 2010, puis jugée inconstitutionnelle par le plus haut tribunal du pays en 2014.

Cette mesure législative abolissait le principe selon lequel chaque jour de détention avant la peine pouvait compter pour deux ou trois jours d'emprisonnement après la sentence.

En promettant de ramener cette loi s’il est élu chef du PC et qu’il est porté au pouvoir, M. Blaney dit ainsi vouloir «mettre les victimes au cœur du système de justice canadien».

Le candidat propose aussi de réduire la «lourdeur administrative et bureaucratique» dans le système judiciaire. Il promet pour ce faire d’investir, afin d’accroître le nombre de juges, de procureurs de la Couronne et de personnel juridique pour réduire les délais. Il n’a cependant pas chiffré sa promesse.

«Donc, je vais mettre fin à ce qu’on appelle les portes tournantes, aux sentences bonbons, notamment au fameux deux pour un. Les mathématiques sont claires, un plus un ça fait deux. Une personne qui reçoit des accusations ne pourra pas avoir un boni et l’encourager à faire retarder les procédures judiciaires, puisqu’avant de recevoir sa sentence le temps compte au double. Je vais restaurer l’équité», a-t-il soutenu.

M. Blaney a fait cette annonce, lundi à Ottawa, aux côtés du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, ancienne figure de proue du gouvernement Harper sur la question de la loi et l’ordre.

«Évidemment, avec un gouvernement libéral qui a décidé de remettre en question des pans complets des réalisations que le gouvernement conservateur avait fait pour l’ensemble des victimes au Canada, c’est très inquiétant et c’est pour cela que j’appuie M. Blaney», a déclaré le sénateur.