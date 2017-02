Bryan Adams à Rimouski le 22 juillet

Pour voir Bryan Adams cet été, c'est du côté du parc Beauséjour de Rimouski qu'il faudra se diriger.

L'organisation des Grandes Fêtes Telus, un festival qui en sera à sa onzième présentation dans le Bas-Saint-Laurent, a frappé un grand coup en inscrivant le nom du très populaire rockeur canadien tout en haut de l'affiche de son édition 2017, qui aura lieu du 19 au 23 juillet.«C'est la première fois que nous invitons un artiste de cette envergure dans l'Est du Québec. Bryan Adams est un artiste engagé, connu à travers le monde et nous sommes certains que la foule sera présente pour l'acclamer», a indiqué le président de l'événement, Sébastien Tremblay, dans un communiqué émis lundi matin.C'est un fait que Bryan Adams, qui se produira le 22 juillet, fait courir les foules partout où il va. Les plaines d'Abraham étaient remplies lors de son concert au Festival d'été, en 2014. L'été dernier, à son retour à Québec, il avait aisément fait salle comble au Centre Vidéotron.Outre Adams, les Grandes Fêtes ont aussi confirmé la venue de Sum 41, Éric Lapointe, 2Frères, Robby Johnson, DJ Champion et l'humoriste Jean-Marc Parent.