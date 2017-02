Des questions médicales préembauche jugées discriminatoires

En exigeant qu’une personne remplisse un questionnaire médical avant son embauche, la Commission des droits de la personne estime que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a agi de manière discriminatoire.

Le Tribunal a également établi que ce type de questionnaire porte atteinte au droit à la sauvegarde de sa dignité et au droit au respect de la vie privée.

«Ce jugement envoie un message clair: une personne ne doit jamais avoir à choisir entre un emploi et le respect de ses droits fondamentaux», a déclaré le président par intérim de la Commission, Camil Picard.

Le CISSS des Laurentides faute

Les questionnaires médicaux préembauche dressent un portrait détaillé de l'état de santé d'un candidat. On y pose des questions très larges, sans lien direct avec les aptitudes et qualités requises pour l'emploi.

Dans son jugement, le Tribunal des droits de la personne donne ainsi raison à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui estimait que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides avait compromis le droit d’un candidat à un processus de sélection exempt de discrimination.

Les gestes reprochés remontent au mois de septembre 2012, alors qu'une personne candidate au poste de psychologue au Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-de-Blainville (maintenant le CISSS des Laurentides), a été obligée, dans le cadre du processus d'embauche, de remplir un formulaire médical de huit pages. Même si la personne le considérait illégal, elle a rempli le formulaire qui l’a amenée à dévoiler son âge et révéler une hospitalisation ponctuelle.

La Commission avait demandé au Tribunal de déclarer ce questionnaire discriminatoire, d'ordonner que le CISSS des Laurentides le révise pour qu'il soit conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, et qu'il verse des dommages à la personne plaignante.

Lors du procès, le CISSS des Laurentides avait admis que le questionnaire de 2012 était non conforme à la Charte et portait atteinte au droit à un processus de sélection exempt de discrimination, ainsi qu'au droit à la sauvegarde de sa dignité et au respect de la vie privée de la partie plaignante et qu'il avait entrepris de le revoir à la lumière des travaux de l'Association québécoise des établissements des services de santé et sociaux (AQESSS).

Des dommages moraux de 4000 $ devront être versés à la victime, par le CISSS, a ordonné le tribunal.