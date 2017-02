Des sculptures éphémères sur la rue Saint-Denis

Des sculptures de glace ont fait leur apparition sur la rue Saint-Denis afin de faire oublier les travaux des dernières années et la grisaille de l'hiver.

Plus d’une quarantaine de sculptures, conçues en seulement quatre jours devant autant de commerces, se dressent le long de l’artère entre les rues Roy et Gilford, au grand plaisir des passants.

C’est la Société de développement commercial (SDC) Rue Saint-Denis qui est derrière le projet. Autrefois appelé Fête des glaces, l'événement a changé de nom pour sa 6e édition. C'est Frima qui a été choisi, afin de mieux correspondre à l’«image» de la rue Saint-Denis.

Cette année, le festival compte plus de sculptures que les années précédentes, mais aussi des installations de plus grande envergure.

L’équipe de sept artistes-sculpteurs a produit entre autres des jeux en glace, comme une table de ping-pong, des jeux de poche, une table de Mississippi ou même une table d'«air hockey», ainsi que plusieurs «terrasses givrées» sur lesquelles les gens peuvent s’asseoir pour siroter un verre ou un chocolat chaud. Les organisateurs ont d’ailleurs eu l'idée d’installer sur quelques bancs glacés une fourrure afin d’éviter les engelures.

La SDC envoie à tous les commerçants une invitation au festival, mais seulement ceux qui ont un espace suffisant afin d’accueillir une structure glacée devant leur établissement peuvent y participer.

Renaître de ses cendres

Les temps ont été durs ces dernières années pour les commerçants de la rue Saint-Denis, qui a pourtant déjà été, à une certaine époque, une des trois artères commerciales les plus vivantes de Montréal. «C’est peut-être les événements sportifs du week-end dernier ou le froid des derniers jours, mais j’ai l’impression qu’il y avait plus de gens qui s’arrêtaient devant la sculpture l’année passée», affirme Nathan Perez, propriétaire du café-resto Au festin de Babette.

Caroline Tessier, directrice générale de la SDC Rue Saint-Denis, se fait toutefois rassurante. «Entre les mois de mars et décembre 2016, il y a eu 35 ouvertures, comparativement à 22 fermetures. Si on tient compte en plus des travaux qui ont duré une bonne partie de l’été, on peut dire qu’on s’en va dans la bonne direction.»