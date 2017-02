Elle plonge de 17 mètres de haut dans la piscine d’un bateau!

La plongeuse de haut vol Cesilie Carlton a réalisé un exploit qui donne le vertige en plongeant de 55 pieds (près de 17 mètres) de haut dans la piscine d’un bateau de croisière.

Celle qui participe à la compétition Red Bull Cliff Diving a partagé les images de ce moment sur son compte Instagram.

Would you jump? 🙌🏼 took this video of @cesiliecarlton diving from 17m onboard the #HarmonyoftheSeas 🛳 Une vidéo publiée par Sydney Brown (@sydneybrown_xo) le 29 Janv. 2017 à 8h47 PST

On voit la jeune femme de 35 ans s’élancer dans la profonde piscine du Harmony of the Seas, le plus grand paquebot au monde actuellement, en effectuant plusieurs figures avant d’atteindre l’eau.

Cesilie Carlton n’est pas une inconnue dans le monde du plongeon. Elle a en effet été la première championne du monde de plongeon de haut vol de la Fédération internationale de natation (FINA) en 2013 à Barcelone.