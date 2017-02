Fermeture de l’urgence Cloutier-Du Rivage: la menace réapparaît

La menace d'une fermeture de l'urgence du Centre Cloutier-Du Rivage du secteur Cap-de-la-Madeleine recommence à planer.

Le député libéral du comté de Champlain, Pierre-Michel Auger, réclame que la pérennité de ce service de première ligne soit confirmée une fois pour toutes par la Direction de la santé publique.

Certains croyaient qu’une des supercliniques annoncées par le ministre Gaétan Barrette en avril 2016 aurait pu se substituer à l'actuel service d'urgence. Or il semble de moins en moins probable qu'une superclinique ne s'y implante, faute d'intérêt chez d'éventuelles médecins-promoteurs.

«Pour avoir une superclinique, ça prend un gestionnaire-promoteur. Nous n'en avons pas au moment où on se parle, donc je veux la conserver. Je veux conserver le centre Cloutier-Du Rivage», martèle le député Auger.

Le député craint maintenant que même sans solution médicale de rechange dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, la Direction de la santé publique ne soit tentée de fermer cette urgence et de transférer les bénéficiaires ambulatoires vers l'hôpital régional dans le secteur Trois-Rivières ou vers d'autres supercliniques.

L'urgence de Cloutier-Du Rivage accueille plus de 25 000 patients par année entre 8h et 22h chaque jour. Les ambulances ne s’y rendent plus cependant.