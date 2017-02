Finie, la tutelle pour la Ville de L’Assomption

La Commission municipale du Québec (CMQ) a annoncé la fin imminente de la tutelle imposée à la Ville de L’Assomption, dans la région de Lanaudière.

La mairesse suppléante Maryse Turgeon, a annoncé dans un communiqué publié lundi que la tutelle sera levée le 20 février prochain.

La tutelle avait été décrétée en mai 2015 par le ministre des Affaires municipales de l’époque, Pierre Moreau. Selon Mme Turgeon cette intervention du gouvernement a permis «de rétablir un climat de travail professionnel, serein et respectueux au sein de l'administration et du conseil municipal», mentionne le communiqué.

«Le conseil municipal a dû exclure le maire Gingras de toutes ses rencontres de travail afin de rétablir une administration responsable et respectueuse à la fois de ses citoyens et des employés de la Ville», a déclaré Mme Turgeon, rappelant que la ville avait dû dépenser 3,8 millions $ en frais judiciaires, procédures légales et congés de maladie en raison des gestes du maire Gingras.

En décembre 2016, le maire Jean-Claude Gingras avait été déclaré incapable de siéger et dans une décision rendue au palais de justice de Joliette par le juge Michel Yergeau, de la Cour supérieure du Québec.

Dans ce jugement, il lui a aussi été interdit de mettre les pieds à l’hôtel de ville et il lui est aussi impossible de se représenter en novembre, à la mairie.

Des accusations criminelles d’abus de confiance avaient été déposées contre Jean-Claude Gingras et 28 blâmes lui ont été servis par la Commission municipale. Certains dossiers ont aussi été portés au Tribunal administratif du travail et une affaire devant la Cour des petites créances.

«La levée de la tutelle par la Commission municipale confirme le sérieux du travail accompli, mais malheureusement, nous devrons encore, dans le respect des lois, assumer le coût des procédures judiciaires qui impliquent le maire Gingras», notent les six conseillers de la Ville de L’Assomption, Claude Rivest, Jean Raynault, Nicole Martel, Maryse Turgeon, Michel Gagnon et Fernand Gendron.