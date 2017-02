Il fait remettre une contravention à un policier

Un citoyen de Longueuil qui a réussi à faire remettre une contravention salée à un policier sera de retour devant la cour municipale mardi, malgré les embûches placées sur son chemin depuis plus d'un an pour en arriver là.

Or, il aura fallu des efforts et de la persévérance au citoyen pour arriver à faire émettre la contravention de plus de 200$ et trois points d'inaptitude, si le policier Louis Savard-Dery est trouvé coupable.