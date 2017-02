La nièce de Britney Spears blessée gravement dans un accident de VTT

Maddie, la nièce de Britney Spears âgée de 8 ans aurait été victime d’un grave accident de quad, dimanche.

La fille de Jamie Lynn Spears et de son ancien compagnon, Casey Alrdidge, aurait été héliportée à l’hôpital, après que le véhicule tout-terrain Polaris à bord duquel elle se trouvait se soit retourné, alors qu’elle participait apparemment à une partie de chasse à Kentwood, en Louisiane.

C’est TMZ.com qui a annoncé la nouvelle, affirmant que la jeune fille était restée sous l’eau plusieurs minutes après l’accident, et qu’elle était inconsciente quand elle a été conduite à l’hôpital le plus proche.

Selon le site, elle reste dans une condition «extrêmement sérieuse», et son grand-père Jamie Spears a déclaré à Entertainment Tonight: «Tout ce que je peux dire, c’est priez pour notre petite Maddie».

La famille de Jamie Lynn Spears a par la suite publié un communiqué réfutant les détails de l’accident tels qu’ils ont été présentés au public. «Les détails que les médias rapportent autour de l’accident dans lequel a été impliquée la fille de Jamie Lynn, Maddie sont incorrects. Actuellement, la famille Spears demande à chacun de respecter sa vie privée en cette période, et apprécie toutes les prières et le soutien que vous leur adressez.»

La tante de la jeune blessée, la star Britney Spears, partage souvent des photos d’elle en sa compagnie. En décembre dernier, elle a partagé sur Instagram une vidéo de ses deux enfants, Sean Preston et Jayden James avec Maddie, tous trois vêtus de vêtements camouflage et le visage maquillé. «Une bonne chasse et une bonne tyrolienne pour les vacances! Joyeux Noël!», avait-elle écrit en légende.

Jamie Lynn Spears a déjà expliqué comment sa vie avait changé depuis qu’elle est devenue mère, à l’adolescence, et comment sa famille était redevenue complète grâce à son mari, Jamie Watson. Elle expliquait à Entertainment Tonight comment le couple éduquait sa petite fille: «On est très stricts concernant ce qu’elle mange, et d’autres trucs dans le genre, mais mon mari est très strict sur presque tout. Je dirais que je suis plus cool parfois, mais Maddie arrive à cet âge où, si d’un coup j’ai envie de danser avec elle et ses copines, elle ne trouve plus ça sympa. C’est plus genre: ''Maman, fais pas ça!'', ce qui est très bizarre pour moi, parce que j’adorais faire ça!»