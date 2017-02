Le Canada doit se tourner vers l'Asie

Dans la foulée de la montée du protectionnisme aux États-Unis, des conseillers économiques du gouvernement Trudeau proposent de faire du Canada une «plaque tournante mondiale du commerce» et de se tourner davantage vers l’Asie.

Le groupe d’experts, dirigé par l’homme d’affaires Dominic Barton, a déposé lundi une deuxième série de recommandations devant inspirer le ministre des Finances, Bill Morneau, dans la rédaction de son prochain budget fédéral.

Ce Conseil consultatif sur la croissance économique émet ainsi plusieurs recommandations visant à stimuler davantage la croissance économique au pays et devant profiter à la classe moyenne. Il s’agit d’un thème phare du gouvernement Trudeau.

Les experts recommandent aussi au gouvernement de renforcer les liens avec trois grandes économies à croissance rapide que sont la Chine, le Japon et l’Inde.

Ils soutiennent que le Canada est bien placé pour devenir une plaque tournante du commerce mondial.

«Vu sa position géographique enviable, ses riches ressources naturelles, sa main-d’œuvre qualifiée, ses traditions politiques solides et sa population diversifiée, le Canada dispose déjà de bon nombre des éléments nécessaires pour passer à la tranche supérieure des pays commerçants du monde.»

ALÉNA

Alors que l’administration Trump souhaite renégocier l’accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, (l’ALÉNA), le rapport suggère ainsi que le Canada améliore ses relations commerciales nord-américaines.

«Le Canada devrait approfondir et moderniser ses relations commerciales actuelles en adoptant une approche «Équipe Canada» englobant les réseaux et les efforts du secteur privé et du gouvernement», est-il écrit.

On y propose une «plus grande intégration des marchés». «Afin d’approfondir ses liens économiques avec les États-Unis, le Canada devrait chercher à renforcer les liens avec le milieu des affaires des États-Unis, ainsi que lutter contre le sentiment protectionniste actuel», souligne le rapport.