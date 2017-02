Le maire veut faire payer Applebaum

Le maire de Montréal Denis Coderre veut récupérer des dizaines de milliers de dollars versés à l’ex-maire Michael Applebaum, reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin.

Le «Journal de Montréal» a dévoilé lundi que la Ville songeait à récupérer près de 160 000 $ remis à l’ex-maire comme allocation de transition lorsqu’il a démissionné en 2013, au lendemain de son arrestation par l’Unité permanente anticorruption.

«On travaille là-dessus, c'est la volonté de la Ville de Montréal. On travaille avec le contentieux pour faire les vérifications», a confirmé le maire Coderre.

Il ajoute que les services juridiques de la Ville vérifient s’il est possible, devant la loi, de récupérer ce montant rétroactivement, «mais la volonté est là».

Ces milliers de dollars font partie du montant d'environ 270 000 $ versé à M. Applebaum au moment son départ, puisqu'il était présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

«À l'époque, j'avais dit que dans ce cas-là, on aurait pu mettre l'argent dans un compte. S'il est coupable, on le garde, s'il n'est pas coupable, on le lui redonne», a rappelé le maire Coderre.