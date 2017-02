Les toilettes à 3 millions $ compromises?

Le projet de toilettes publiques à 3 millions $ pourrait être compromis puisque Montréal ignorait que la seule firme à avoir soumissionné n'est «peut-être pas conforme».

Le Journal de Montréal révélait lundi matin qu'un des dirigeants de la firme Imagineo a déjà versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats publics et produit de fausses factures. Une des filiales de cette entreprise, Atmosphäre, est la seule entreprise à avoir soumissionné à l'appel d'offres de Montréal pour construire 12 toilettes autonettoyantes coûtant chacune 257 000$.

«Au Conseil du trésor, on ne nous avait pas dit que cette firme-là n'était peut-être pas conforme et que, dans le passé, elle avait fait des fausses factures», a indiqué le maire Denis Coderre.

Rappelant que le contrat de 3,1 millions $ n'a pas encore été attribué, le maire soutient que le comité technique chargé de l'évaluation de la soumission pourrait tenir compte des éléments dévoilés par le Journal de Montréal.

«Le projet est important pour nous parce que c'est un besoin des citoyens, a répondu M. Coderre. Les gens viennent nous voir et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y en a pas encore [des toilettes publiques]. Évidemment, on va s'assurer que c'est dans le meilleur intérêt des Montréalais et que cette firme-là est correcte.»

Encore retardé?

Le projet de toilettes publiques a déjà été retardé à quelques reprises depuis qu'il a été annoncé, en 2015. Le premier appel d'offres, publié en mars 2016, n’a eu aucune réponse. Le projet a par la suite été scindé en trois nouveaux appels d’offres pour des services d’architecture, d'ingénierie et pour fournir les toilettes.

Ce dernier appel d'offres devait se terminer le 21 décembre, mais la date d’ouverture des enveloppes a été reportée deux fois avant que ne soumissionne Atmosphäre.