Lisa-Marie, l'histoire d'une miraculée

L’histoire de Lisa-Marie Gamache, qui a reçu une greffe de cœur le jour de Noël, a touché tout le Québec. L’adolescente de Saint-Antonin, dans le Bas-St-Laurent, est de retour à la maison depuis mercredi dernier.

C'est une jeune femme en pleine forme qui nous a accueillis chez elle. Difficile à croire qu’elle était sur une table d’opération il y a à peine un mois.

Et mis à part les antirejets qu’elle devra prendre durant toute sa vie et les médicaments qui provoquent un peu d’enflures, elle peut, enfin, vivre une vie normale.

Elle était hospitalisée depuis le mois d’octobre. La nouvelle tant attendue est arrivée la veille de Noël.

«Le docteur est entré, j’allais déjeuner et il m’a dit: ''C’est dommage, mais je te mets à jeun parce qu’on pense avoir un cœur pour toi''. J’étais surprise parce que je ne pensais pas l’avoir à ce moment», raconte Lisa-Marie.

Aussitôt, Lisa-Marie contacte sa famille qui s’est vite rendue à son chevet. Puis, direction bloc opératoire. Pour les parents, c'était la nuit la plus longue de leur vie. «Ce sont des heures d’attentes interminables. On se demande tout le temps si ça va bien, oui tout va bien. Tu aurais le goût d’avoir du monde avec toi, mais c’est le soir de Noël», se souvient la mère de Lisa-Marie, Guylaine.

Suite à la greffe, Lisa-Marie est restée alitée pendant trois jours. Des moments encore difficiles pour les parents: «Elle était stable, mais le moment était critique encore et on se disait, ça va être correct. Il faut faire confiance à notre fille, à la médecine et à la magie de Noël.»

Pour la greffée, c’était le début d’un long processus: «Je faisais de la physio à chaque jour et là ça va bien. Là je suis rendue avec la kinésiologue à l’hôpital UPMC et je fais les exercices.»

Atteinte de la leucémie à 6 ans, aux prises avec des problèmes de cœur depuis l’âge de 12 ans, Lisa-Marie peut maintenant vivre sa vie comme elle l’entend. «Le donneur a sauvé la vie de ma fille et sauvé d’autres vies également», exprime Guylaine Dumas, reconnaissante.

L’adolescente reprendra bientôt l’école à partir de la maison et son retour en classe est prévu pour l’automne prochain. Elle avait ce message pour tous ceux qui lui ont apporté du support au cours de cette période: «Merci à tout le monde qui m’ont supporté dans cette épreuve.»