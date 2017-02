L’OSM récolte trois prix aux 20es prix Opus

L’Orchestre symphonique de Montréal a fait bonne figure aux prix Opus dimanche en repartant de la cérémonie à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal avec trois des sept trophées pour lesquels il était en nomination.

C’est Madeleine Careau, chef de la Direction, et Marianne Dugal, deuxième violon associé, qui ont accepté au nom de l’Orchestre les honneurs du «disque de l’année – musique moderne et contemporaine» pour l’enregistrement de «L’Aiglon» (Decca), du disque de l’année – musique classique, romantique, postromantique et impressionniste» pour l’enregistrement de l’«Intégrale des concertos pour violon de Saint-Saëns – Andrew Wan, Violon (Analekta) ainsi que de la «production de l’année – jeune public» pour «Le Bal des enfants – l’aventure espagnole de Don Quichotte».

L’événement du Conseil québécois de la musique a récompensé 26 lauréats, dont six qui ont reçu un prix en argent. Plus de 30 000 $ ont été distribués.